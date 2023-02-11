Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Из-за обстрела РФ остановлен один из блоков Хмельницкой АЭС — МАГАТЭ

Юля Захарченко, редактор ленты
Хмельницька АЕС
Фото: УНИАН

Обстрел Хмельницкой атомной электростанции на Западе Украины вызвал остановку одного из реакторных блоков АЭС.

Миссии МАГАТЭ на месте подтвердили, что все системы ядерной безопасности в Хмельницком работали, как ожидалось.

В то же время энергетический регулятор Украины сообщил, что производство электроэнергии на двух из трех действующих атомных электростанций было уменьшено в качестве меры предосторожности после массированного российского обстрела.

Сейчас смотрят

В заявлении МАГАТЭ сказано, что электростанции в Ровно и на Юге Украины уменьшили производство электричества из-за возобновления обстрелов РФ.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что ситуация вокруг крупнейшей в Европе атомной электростанции остается нестабильной и непредсказуемой, поскольку она расположена в зоне активных боевых действий.

По его словам, отсрочка запланированной ротации очень четко демонстрирует необходимость срочных мер для защиты Запорожской АЭС и людей, которые там работают.

Читайте
Россия осушает Каховское водохранилище, ставя под угрозу безопасность на ЗАЭС – спутниковые данные

Источник: CNN
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка