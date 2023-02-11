Из-за обстрела РФ остановлен один из блоков Хмельницкой АЭС — МАГАТЭ

Февраль, 11 в 1:06

Обстрел Хмельницкой атомной электростанции на Западе Украины вызвал остановку одного из реакторных блоков АЭС.

Миссии МАГАТЭ на месте подтвердили, что все системы ядерной безопасности в Хмельницком работали, как ожидалось.

В то же время энергетический регулятор Украины сообщил, что производство электроэнергии на двух из трех действующих атомных электростанций было уменьшено в качестве меры предосторожности после массированного российского обстрела.

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В заявлении МАГАТЭ сказано, что электростанции в Ровно и на Юге Украины уменьшили производство электричества из-за возобновления обстрелов РФ.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что ситуация вокруг крупнейшей в Европе атомной электростанции остается нестабильной и непредсказуемой, поскольку она расположена в зоне активных боевых действий.

По его словам, отсрочка запланированной ротации очень четко демонстрирует необходимость срочных мер для защиты Запорожской АЭС и людей, которые там работают.