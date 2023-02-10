Россия осушает Каховское водохранилище, ставя под угрозу безопасность на ЗАЭС – спутниковые данные

Февраль, 10 в 21:30

Россия, вероятно, осушает Каховское водохранилище, ставя под угрозу питьевую воду, сельскохозяйственное производство и безопасность на крупнейшей в Европе атомной станции.

Об этом пишет NPR, ссылаясь на спутниковые данные.

С начала ноября 2022 года вода из Каховского водохранилища вытекает через шлюзы гидроэлектростанции, которую контролируют оккупанты.

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Спутниковые данные свидетельствуют, что уровень воды в водохранилище упал до самой низкой отметки за три десятилетия. На отдельных снимках, предоставленных компаниями Planet и Maxar, видно, что вдоль гигантского резервуара образовалась береговая линия из-за стремительного падения уровня воды.

В конце прошлой недели в МАГАТЭ заявили, что им известно о потенциальном риске, связанном с падением уровня воды в водохранилище.

— Несмотря на то, что снижение уровня воды не является непосредственной угрозой ядерной и физической безопасности, оно может стать источником беспокойства, если этому позволить продолжаться, — заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По словам географа из Шведского университета сельскохозяйственных наук Брайана Кунса, изучавшего сельское хозяйство на Юге Украины, водохранилище необходимо для снабжения водой засушливых с/х угодий на Юге страны.

Сеть каналов, ведущих из водохранилища, орошает около 200 тыс. га сельскохозяйственных угодий, которые используются для выращивания подсолнечника, зерна и овощей.

Водохранилище также являлось источником воды для Крыма. После оккупации Крыма кремлевским режимом Украина отвела воду с канала, который вел воду к полуострову. Но после полномасштабного вторжения в Украину для Москвы восстановление водоснабжения в Крым было одной из целей. Минувшим летом Россия это сделала, отведя воду из водохранилища.

По словам метеоролога Дэвида Хелмса, Россия, вероятно, скачивала воду из Каховского водохранилища несколько месяцев, чтобы пополнить сеть водохранилищ в Крыму. По его словам, 23 водохранилища в Крыму заполнены.

Подрыв дороги над дамбой Каховской ГЭС помог обнаружить, что россияне специально использовали два портальных крана на подконтрольной стороне дамбы, чтобы открыть дополнительные шлюзы, позволив воде “отходить” из водохранилища.

Данные радиолокационной альтиметрии показывают текущий уровень водохранилища на отметке 14 м, что примерно на 2 м ниже его нормальной высоты. С декабря уровень воды в водохранилище упал до самого низкого уровня за 30 лет спутниковых наблюдений.

В заявлении Запорожской ОВА в Telegram от 7 февраля говорится, что если уровень опустится ниже 13,2 м, работающая на воде из водоема система охлаждения ЗАЭС окажется под угрозой. Укргидроэнерго считает, что россияне намеренно сбрасывают воду.

ОВА также предупреждает, что несколько городов, включая временно оккупированные Энергодар, Мелитополь и Бердянск, могут столкнуться с нехваткой воды.

Хелмс считает, что умышленный сброс воды – это еще один способ России нанести вред Украине. Теперь, когда крымские водохранилища переполнены, говорит он, это может быть способом для Москвы нанести разрушения экономике Украины, которая в значительной степени зависит от экспорта сельскохозяйственной продукции.

— Это так же хорошо, как вывести из строя электросеть, — говорит он.

Но Кунс не уверен в таких намерениях России, обращая внимание, что большинство пострадавших сельскохозяйственных угодий сосредоточены на временно оккупированной россиянами территории Украины.

В своем заявлении Запорожская ОВА предположила, что целью осушения водохранилища может быть частичное затопление территории к югу от дамбы, чтобы не дать украинским войскам форсировать Днепр. В Укргидроэнерго считают, что российские оккупанты открыли шлюзы станции, опасаясь наступления украинских военных.

Кунс говорит, что мало что можно сделать, кроме наблюдать, как вода стекает. Он добавил, что ситуация очень тревожная.

Источник: NPR