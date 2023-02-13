Февраль, 13 в 15:25

На предстоящей двухдневной встрече министров обороны стран НАТО будет обсуждаться вопрос возможной поставки боевых самолетов Украине.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг.

– Сейчас также продолжается дискуссия по самолетам. И я ожидаю, что это также будет рассмотрено завтра на встрече в Брюсселе, — подчеркнул он.

Столтенберг отметил, что страны-члены НАТО, которые решат предоставить Украине самолеты, не сделают блок частью военного конфликта.

Сейчас смотрят

Генсек также заявил, что “подобные поставки требуют времени, а Киеву нужна срочная помощь”.

Он добавил, что союзники должны продолжать снабжать Украину тем, что ей нужно для победы и достижения справедливого, устойчивого мира.

Столтенберг уточнил, что министр обороны Украины Алексей Резников примет участие как во встрече министров стран НАТО 14 февраля, так и в девятом заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате Рамштайн).

– Завтра к нам присоединится министр обороны Украины Алексей Резников. И для участия в Контактной группе под руководством США, и для встречи с министрами НАТО. Вместе мы решим неотложные потребности Украины, — рассказал генсек блока.

Как известно, 14-15 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится встреча Североатлантического совета (North Atlantic Council) на уровне министров обороны стран-членов блока. Она пройдет под председательством Йенса Столтенберга.

Североатлантический совет является важным органом для принятия политических решений Организации Североатлантического договора.

Источник: НАТО