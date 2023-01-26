Следующее, девятое заседание Контактной группы по обороне Украины (в формате Рамштайн) состоится 14 февраля.

Об этом сообщила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

Встреча пройдет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе под руководством Соединенных Штатов Америки.

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– 14 февраля в штаб-квартире НАТО состоится отдельное заседание Контактной группы по обороне Украины, которое принимают США, — отмечается в анонсе.

По словам Лунгеску, дополнительная информация об этой встрече будет опубликована позже.

???? Defence Ministers will meet at #NATO HQ in Brussels on 14-15 February, chaired by Secretary General @jensstoltenberg #DefMin. A separate meeting of the #US-hosted Ukraine Contact Group will take place at NATO HQ on 14 February.

ℹ️: https://t.co/ZU8rTHlqpt pic.twitter.com/MpGpsC0lUY — Oana Lungescu (@NATOpress) January 26, 2023

Параллельно с этим мероприятием, 14-15 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе пройдет встреча Североатлантического совета (North Atlantic Council) на уровне министров обороны стран-членов блока. Она состоится под председательством генсека Йенса Столтенберга.

Североатлантический совет является ключевым органом принятия политических решений Организации Североатлантического договора.

Перед встречей, 13 февраля, Столтенберг проведет пресс-конференцию.

Как известно, восьмая встреча Контактной группы по обороне Украины состоялась 20 января в Германии. Союзники приняли решение о поставках нашему государству значительного количества современной бронетехники и систем ПВО.

Через несколько дней, 25 января, Германия официально согласовала передачу танков Leopard 2. Берлин также дал согласие на реэкспорт немецких танков другими странами.

В ходе заседания Рамштайн-8 президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников рассмотреть предоставление истребителей F-16 и дальнобойных ракет.

В Офисе президента не исключали, что следующий Рамштайн будет именно авиационным.

Источник: НАТО