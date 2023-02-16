Южная Корея назвала КНДР врагом в официальных документах впервые за 6 лет

Февраль, 16 в 14:01

Южная Корея обнародовала документ безопасности, в котором впервые за шесть лет назвала Северную Корею своим врагом.

Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, в документе отмечается рост запасов ядерного оружия и арсенала ракет у Пхеньяна.

— Северная Корея не отказывается от своих ядерных бомб и представляет для нас постоянную военную угрозу, поэтому правительство и армия Северной Кореи… наши враги, – говорится в новой оборонной программе Сеула.

В отчете говорится, что Северная Корея продолжила переработку отработанного топлива из своего реактора и сейчас имеет около 70 кг оружейного плутония. Эта цифра превышает 50 кг в предварительном отчете за 2022 год.

Сейчас смотрят

Отмечается, что ядерные программы и испытания Пхеньяна “серьезно угрожают нашей безопасности”.

В документе отмечается, что Пхеньян сам признал Сеул как “несомненного врага” в декабре 2022 года.

— Поэтому северокорейский режим и северокорейские военные, являющиеся главными агентами деятельности, являются нашими врагами, — говорится в отчете.

Республика Корея назвала КНДР “врагом” в белой книге 1995 года после того, как официальный представитель Пхеньяна угрожал превратить Сеул в “море пламени”.

В 2000-х Южная Корея перестала использовать подобную терминологию. В частности, в версии 2004 года термин “враг” был заменен “прямой военной угрозой” на фоне примирительных настроений.

Но после того, как около 50 моряков южнокорейского флота из корвета Чхонан погибли во время торпедной атаки 2010 года, термин был вновь возвращен в документ. Тогда вину за инцидент Сеул возложил на КНДР.

Так, термин оставался до обновления 2016 года, но исчез в редакциях в 2018 и 2020 годах, изданных при тогдашней либеральной администрации Мун Чже Ина, которая, в частности, пыталась способствовать межкорейскому примирению.

В 2022 году Северная Корея провела беспрецедентное количество ракетных испытаний, включая имитацию ядерного удара по Южной Корее. В ответ правительство Южной Кореи развивает сотрудничество с США и Японией в области безопасности и наращивает собственный военный потенциал.