Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Южная Корея назвала КНДР врагом в официальных документах впервые за 6 лет

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Кім Чен Ин з донькою
Фото: Getty Images

Южная Корея обнародовала документ безопасности, в котором впервые за шесть лет назвала Северную Корею своим врагом.

Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, в документе отмечается рост запасов ядерного оружия и арсенала ракет у Пхеньяна.

— Северная Корея не отказывается от своих ядерных бомб и представляет для нас постоянную военную угрозу, поэтому правительство и армия Северной Кореи… наши враги, – говорится в новой оборонной программе Сеула.

В отчете говорится, что Северная Корея продолжила переработку отработанного топлива из своего реактора и сейчас имеет около 70 кг оружейного плутония. Эта цифра превышает 50 кг в предварительном отчете за 2022 год.

Сейчас смотрят

Отмечается, что ядерные программы и испытания Пхеньяна “серьезно угрожают нашей безопасности”.

В документе отмечается, что Пхеньян сам признал Сеул как “несомненного врага” в декабре 2022 года.

— Поэтому северокорейский режим и северокорейские военные, являющиеся главными агентами деятельности, являются нашими врагами, — говорится в отчете.

Республика Корея назвала КНДР “врагом” в белой книге 1995 года после того, как официальный представитель Пхеньяна угрожал превратить Сеул в “море пламени”.

В 2000-х Южная Корея перестала использовать подобную терминологию. В частности, в версии 2004 года термин “враг” был заменен “прямой военной угрозой” на фоне примирительных настроений.

Читайте
От РФ требуют вернуть Курилы и уйти из Украины: в Токио прошел общенациональный съезд

Но после того, как около 50 моряков южнокорейского флота из корвета Чхонан погибли во время торпедной атаки 2010 года, термин был вновь возвращен в документ. Тогда вину за инцидент Сеул возложил на КНДР.

Так, термин оставался до обновления 2016 года, но исчез в редакциях в 2018 и 2020 годах, изданных при тогдашней либеральной администрации Мун Чже Ина, которая, в частности, пыталась способствовать межкорейскому примирению.

В 2022 году Северная Корея провела беспрецедентное количество ракетных испытаний, включая имитацию ядерного удара по Южной Корее. В ответ правительство Южной Кореи развивает сотрудничество с США и Японией в области безопасности и наращивает собственный военный потенциал.

Источники: Yonhap, Deutsche Welle
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка