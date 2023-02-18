Февраль, 18 в 15:32

Соединенные Штаты официально определили, что Россия совершает преступления против человечества во время полномасштабной войны в Украине. Причастные к зверствам будут привлечены к ответственности.

Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности.

– США официально определили, что Россия совершает преступления против человечества. И я говорю всем, кто совершает эти преступления, а также их руководителям, которые являются соучастниками преступления: вы будете привлечены к ответственности, — подчеркнула Харрис.

Она привела конкретные примеры, которые могут быть использованы в качестве доказательств военных преступлений РФ. Речь идет о широкомасштабных и системных нападениях на мирное население: ужасных убийствах, пытках, изнасилованиях и массовой депортации.

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– Убийства в стиле казни, избиения и истязания электрическим током. Российские власти насильно депортировали сотни тысяч человек из Украины в Россию, включая детей. Они жестоко разлучили детей с их семьями, – заявила Харрис.

Она напомнила о том, как войска РФ бомбили драмтеатр в Мариуполе, где погибли сотни людей, нанесли удар по роддому, совершили зверства в Буче, когда хладнокровно застрелили мирных людей прямо на улице.

Харрис отметила, что такие зверства и военные преступления войска РФ совершали с первых дней неспровоцированной войны против Украины.

– Их действия – это нападение на наши общие ценности, нападение на нашу общую гуманность, – уточнила вице-президент США, назвав преступления РФ варварством.

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В связи с этим Камала Харрис заявила, что нет никаких сомнений, что действия российских войск в Украине являются преступлениями против человечества.

– Как юрист, я знаю четко о важности сбора фактов и проверки законности. В случае действий РФ в Украине мы изучили доказательства. Мы знаем правовые стандарты. И здесь нет сомнений, что это преступления против человечества, – объяснила она.

Харрис заверила, что США будут продолжать поддерживать юридический процесс в Украине и международные расследования, потому что справедливость должна победить.

Она подчеркнула, что ни одна нация не находится в безопасности, когда одна страна нарушает суверенитет и территориальную целостность другой, а преступления против человечества остаются безнаказанными.

– Когда страна с имперскими амбициями может избежать наказания. Наш ответ на вторжение РФ – это демонстрация коллективной решимости поддерживать международные правила и законы, – сообщила Харрис.

Она предупредила, что безнаказанность побуждает другие авторитарные режимы навязывать миру свою волю. Это поставит под угрозу глобальную безопасность и международный порядок.