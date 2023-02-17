Нидерланды утвердили решение о расположении Международного реестра убытков в Гааге

Февраль, 17 в 17:37

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что правительство Нидерландов приняло решение разместить в Гааге Международный Реестр убытков.

Об этом чиновник в пятницу, 17 февраля, написал на своем канале в Telegram.

– Это первый компонент компенсационного механизма, который позволит сделать так, чтобы Россия заплатила за все. Преступник будет наказан и будет платить за каждое преступление. Благодарны за это важное решение – работаем, – отметил Андрей Ермак.

Инициативу прокомментировал на сайте Минюста и министр Денис Малюска, заявивший, что приветствует такое решение.

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– Разрушения и ущерб, нанесенный Россией нашим гражданам, бизнесу и государству – огромны. Страна-агрессорка обязана по международному праву их компенсировать. Для этого ущерб должен быть тщательно задокументирован, оценен и подготовлен к дальнейшему рассмотрению, – сообщил Малюска.

Его заместитель Ирина Мудрая добавила, что создание этого реестра является принципиальным шагом для будущего Компенсационного механизма.

Напомним, создание Реестра ущерба было рекомендовано в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 14 ноября 2022 года.

Он должен быть первым компонентом всеобъемлющего репарационного механизма, включающего создание компенсационной комиссии, которая будет рассматривать индивидуальные заявления о компенсации Россией ущерба от граждан, компаний и государства.

Также должен быть создан компенсационный фонд, накапливающий средства для выплаты решений комиссии, в том числе за счет конфискованных российских активов.