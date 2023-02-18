Февраль, 18 в 13:59

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина сможет получить их истребители Eurofighter Typhoon только после окончания войны.

Об этом Уоллес сообщил немецкому изданию Spiegel.

По словам министра, быстрой поставки истребителей Украине не будет — такой является договоренность западных партнеров.

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– По крайней мере, не на этом этапе войны. Я уверен, что не будет даже спустя шесть месяцев. Пройдет достаточно много времени, прежде чем кто-то передаст истребители в Украину, давайте будем честными по этому поводу. Современные самолеты, такие как Eurofighter, который мы называем в Великобритании Typhoon, можем передать Украине только после войны, — сказал Уоллес.

Однако Британия и союзники готовы сделать этот шаг в определенный момент, и это сигнализирует о решимости помогать Украине столько, сколько будет необходимо.

Британский министр подчеркнул, что обучение пилотов на современных истребителях занимает довольно много времени. Вот почему важно начать учить уже сейчас.

– Мы не знаем, как эта война будет продолжаться, продлится она еще год или два. Начиная подготовку истребителей, мы готовим себя ко всему непредсказуемому, с другой стороны, мы ничего не теряем, – заявил Бен Уоллес.

При этом он подчеркнул, что в случае принятия решения задержек с поставкой самолетов не будет.

Источник: Европравда