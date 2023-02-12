Typhoon или F-16: летчик Джус рассказал, какие истребители более целесообразно поставить Украине
Украинский летчик Джус говорит, что он был бы рад полетать на британском истребителе Typhoon, но не знает, насколько это реально, учитывая их дороговизну и ограниченное количество.
В интервью британскому телеканалу Sky News Джус говорит, что в отличие от Typhoon американский F-16, который эксплуатируется во многих странах мира, был бы идеальным решением для того, чтобы сделать украинские ВВС более смертоносными против российских целей.
Советские истребители Украины, такие как СУ25 и МиГ29, на которых летает Джус, являются хорошим оборудованием, но их возможности по нанесению ущерба ограничены устаревшими радарами, бомбами и ракетами, говорит пилот.
— Вы можете быть очень профессиональным пилотом, но без соответствующих инструментов, без соответствующего оборудования вы не сможете сделать ничего, чтобы повысить вероятность (успеха, — Ред.). Поэтому, чтобы быть действительно смертоносным, нужны соответствующие инструменты, — сказал он.
Отвечая на вопрос, какой самолет он хотел бы получить для Украины, Джус сказал: “F-16 — самый оптимальный выбор не только по качеству, но и по количеству имеющихся самолетов в Европе и даже в других странах”.
— Мы должны получить их очень быстро, и они должны быть готовы к полету, — добавил Джус.
Что касается возможности использования самолетов Typhoon, украинский летчик говорит, что с удовольствием полетал бы на самолете четвертого поколения, но он объяснил, почему считает такой вариант маловероятным.
— Это очень способный самолет. Но в то же время он очень дорогой и очень ограничен в количестве доступных платформ. Так что на самом деле я буду рад летать на Typhoon, но не знаю, насколько реалистичным может быть этот план. Посмотрим, — заявил он.
Президент Владимир Зеленский ранее обратился с просьбой о предоставлении британских и других западных самолетов, когда он совершил неожиданный визит в Великобританию, Париж и Брюссель на этой неделе.
Премьер-министр Британии Риши Сунак пообещал, что ничто не исключено. Но в действительности, отмечают Sky News, Королевские ВВС Британии мало что могут предложить в значимом или устойчивом качестве после десятилетий сокращений техники.
Истребители Typhoon, которые были переоборудованы для атаки целей как на земле, так и в воздухе — многоцелевые самолеты, к которым стремится Украина. Они имеют длинную цепочку логистики и поддержки, что затрудняет их обслуживание.
При этом, отмечает телеканал, Великобритания также располагает лишь ограниченным количеством таких самолетов.
Джус, совершивший множество вылетов на МиГ-29, сказал, что устаревшие радары и ракеты на его самолете затрудняют сбивание таких целей, как российские беспилотники и ракеты.
Он также сказал, что Украина имеет лишь ограниченный запас самолетов, боеприпасов и пилотов, подчеркнув необходимость дополнительной поддержки со стороны западных партнеров, особенно сейчас, когда силы президента России Владимира Путина усиливают свои атаки.
— К сожалению, у русских по-прежнему много людей, много техники, много артиллерии… и самолетов тоже…. Нам нужно продолжать защищать наше воздушное пространство, наши наземные силы и наше море, и поэтому нам нужны возможности, чтобы быть эффективными, — сказал украинский летчик.
Маршал авиации и бывший летчик-истребитель Королевских ВВС Британии Эдвард Стрингер, согласился с тем, что Лондон, скорее всего, не будет посылать истребители Typhoon.
— Typhoon — сложная штука. Не существует полной европейской цепочки поставок, в отличие от F16… Для меня единственным приемлемым вариантом является F-16, потому что они строятся тысячами. Многие страны НАТО использовали F-16 и сейчас избавляются от них, — сказал он, говоря о переходе Военно-воздушных сил стран запада на истребители F-35.
По мнению Стрингера, именно по этой причине F-16 являются ценными как самолеты, но они не ценны в денежном выражении, и ВВС стран Запада могут позволить себе пожертвовать их на нужды Украины.