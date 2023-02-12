Февраль, 12 в 18:03

Украинский летчик Джус говорит, что он был бы рад полетать на британском истребителе Typhoon, но не знает, насколько это реально, учитывая их дороговизну и ограниченное количество.

В интервью британскому телеканалу Sky News Джус говорит, что в отличие от Typhoon американский F-16, который эксплуатируется во многих странах мира, был бы идеальным решением для того, чтобы сделать украинские ВВС более смертоносными против российских целей.

Советские истребители Украины, такие как СУ25 и МиГ29, на которых летает Джус, являются хорошим оборудованием, но их возможности по нанесению ущерба ограничены устаревшими радарами, бомбами и ракетами, говорит пилот.

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— Вы можете быть очень профессиональным пилотом, но без соответствующих инструментов, без соответствующего оборудования вы не сможете сделать ничего, чтобы повысить вероятность (успеха, — Ред.). Поэтому, чтобы быть действительно смертоносным, нужны соответствующие инструменты, — сказал он.

Отвечая на вопрос, какой самолет он хотел бы получить для Украины, Джус сказал: “F-16 — самый оптимальный выбор не только по качеству, но и по количеству имеющихся самолетов в Европе и даже в других странах”.

— Мы должны получить их очень быстро, и они должны быть готовы к полету, — добавил Джус.

Что касается возможности использования самолетов Typhoon, украинский летчик говорит, что с удовольствием полетал бы на самолете четвертого поколения, но он объяснил, почему считает такой вариант маловероятным.

— Это очень способный самолет. Но в то же время он очень дорогой и очень ограничен в количестве доступных платформ. Так что на самом деле я буду рад летать на Typhoon, но не знаю, насколько реалистичным может быть этот план. Посмотрим, — заявил он.

Президент Владимир Зеленский ранее обратился с просьбой о предоставлении британских и других западных самолетов, когда он совершил неожиданный визит в Великобританию, Париж и Брюссель на этой неделе.

Премьер-министр Британии Риши Сунак пообещал, что ничто не исключено. Но в действительности, отмечают Sky News, Королевские ВВС Британии мало что могут предложить в значимом или устойчивом качестве после десятилетий сокращений техники.

Истребители Typhoon, которые были переоборудованы для атаки целей как на земле, так и в воздухе — многоцелевые самолеты, к которым стремится Украина. Они имеют длинную цепочку логистики и поддержки, что затрудняет их обслуживание.

При этом, отмечает телеканал, Великобритания также располагает лишь ограниченным количеством таких самолетов.

Джус, совершивший множество вылетов на МиГ-29, сказал, что устаревшие радары и ракеты на его самолете затрудняют сбивание таких целей, как российские беспилотники и ракеты.

Он также сказал, что Украина имеет лишь ограниченный запас самолетов, боеприпасов и пилотов, подчеркнув необходимость дополнительной поддержки со стороны западных партнеров, особенно сейчас, когда силы президента России Владимира Путина усиливают свои атаки.

— К сожалению, у русских по-прежнему много людей, много техники, много артиллерии… и самолетов тоже…. Нам нужно продолжать защищать наше воздушное пространство, наши наземные силы и наше море, и поэтому нам нужны возможности, чтобы быть эффективными, — сказал украинский летчик.

Маршал авиации и бывший летчик-истребитель Королевских ВВС Британии Эдвард Стрингер, согласился с тем, что Лондон, скорее всего, не будет посылать истребители Typhoon.

— Typhoon — сложная штука. Не существует полной европейской цепочки поставок, в отличие от F16… Для меня единственным приемлемым вариантом является F-16, потому что они строятся тысячами. Многие страны НАТО использовали F-16 и сейчас избавляются от них, — сказал он, говоря о переходе Военно-воздушных сил стран запада на истребители F-35.

По мнению Стрингера, именно по этой причине F-16 являются ценными как самолеты, но они не ценны в денежном выражении, и ВВС стран Запада могут позволить себе пожертвовать их на нужды Украины.