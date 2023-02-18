Во время визита в Польшу Байден “пошлет сигнал Путину” — Белый дом

Февраль, 18 в 12:37

В ходе визита в Польшу на следующей неделе президент США Джо Байден выступит с заявлением, посвященным годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Он также намерен послать сигнал российскому диктатору Владимиру Путину, о чем на брифинге сообщил представитель Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби.

По его словам, 21 февраля Байден в Варшаве выступит с речью о том, как США сплотили мир, чтобы поддержать народ Украины, защищающий свою свободу и демократию.

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Во время выступления Байден даст понять, что Соединенные Штаты будут продолжат поддерживать Украину столько, сколько нужно.

— И я подозреваю, что вы услышите, как он обращается к Путину, а также к российскому народу, — сказал представитель Белого дома.

Американский президент прибудет в Варшаву 20 февраля и пробудет в Польше до 22 февраля. Во вторник, 21 февраля, Джо Байден выступит с речью в королевском дворце Аркадах Кубицкого, во время которой коснется войны в Украине.