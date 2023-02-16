Февраль, 16 в 11:35

Президент США Джо Байден на следующей неделе будет находиться в Польше с визитом.

Об этом сообщает польский телеканал TVN24.

Американский президент прибудет в Варшаву 20 февраля и пробудет в Польше до 22 февраля.

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Как сообщил посол США в Польше Марк Бжезинский, Джо Байден во вторник, 21 февраля, в 17:30 выступит с речью в королевском дворце Аркадах Кубицкого, в ходе которой коснется войны в Украине.

Посол уточнил, что выступление состоится на улице, поэтому прийти может весь польский народ.

— Мы приглашаем весь польский народ, это будет время, когда вы сможете лично увидеть президента Соединенных Штатов, который обратится лично к вам, — сказал Марк Бжезинский.

По словам Бжезинского, для Байдена этот визит не вопрос политики, а вопрос союза, чтобы противостоять злу и победить его.

— Это исторический момент. Никогда прежде президент США не был в Польше дважды в год. Это большая честь, — сказал Бжезинский.

В то же время посол сообщил, что президент Джо Байден планирует встречу с президентом Анджеем Дудой.

Посол США в Польше Марк Бжезинский также рассказал, что в среду днем состоится встреча Бухарестской девятки.

Лидеры восточного фланга НАТО встретятся в Варшаве, чтобы обсудить поддержку украинцев и поддержку восточных границ НАТО.