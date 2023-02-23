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Факты / Україна / Политика

Генассамблея ООН готова поддержать резолюцию Украины относительно мира — СМИ

Марта Бондаренко, редактор ленты
Генассамблея ООН готова поддержать резолюцию Украины относительно мира — СМИ
Фото: Depositphotos

В четверг, 23 февраля, Генеральная Ассамблея ООН может принять резолюцию, предложенную Украиной и ее союзниками, в которой говорится о скорейшем достижении всеобъемлющего, справедливого и прочного мира.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш осудил вторжение России и заявил, все члены ООН должны воздерживаться от угроз и применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства.

Украина и ее сторонники хотят добиться дипломатической изоляции России, добиваясь поддержки почти трех четвертей голосов Генеральной Ассамблеи ООН.

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Украина и союзники заявляют, что военная агрессия России ничем не была спровоцирована. А вот Россия ведет какую-то мифическую войну с Западом, и по словам посла России в ООН Василия Небензи, якобы вынуждена была начать то, что в РФ называют “специальной военной операцией”.

Стоит отметить, что проект резолюции ООН не имеет обязательной силы, но имеет политический вес.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина осуществляет свое право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН, и что западное оружие, в том числе, помогает защищать Устав ООН.

Источник: Reuters
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