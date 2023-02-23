Февраль, 23 в 11:22

В четверг, 23 февраля, Генеральная Ассамблея ООН может принять резолюцию, предложенную Украиной и ее союзниками, в которой говорится о скорейшем достижении всеобъемлющего, справедливого и прочного мира.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш осудил вторжение России и заявил, все члены ООН должны воздерживаться от угроз и применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства.

Украина и ее сторонники хотят добиться дипломатической изоляции России, добиваясь поддержки почти трех четвертей голосов Генеральной Ассамблеи ООН.

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Украина и союзники заявляют, что военная агрессия России ничем не была спровоцирована. А вот Россия ведет какую-то мифическую войну с Западом, и по словам посла России в ООН Василия Небензи, якобы вынуждена была начать то, что в РФ называют “специальной военной операцией”.

Стоит отметить, что проект резолюции ООН не имеет обязательной силы, но имеет политический вес.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина осуществляет свое право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН, и что западное оружие, в том числе, помогает защищать Устав ООН.