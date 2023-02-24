Первые танки Leopard прибыли в Украину – министр обороны Польши
В Украину из Польши уже прибыли первые боевые танки Leopard 2.
Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак.
Местное издание Wydarzenia пишет, что в Польше началась сессия Совета национальной безопасности, созванная президентом Анджеем Дудой.
Основная тема встречи – обеспечение безопасности в Польше в связи с российской войной в Украине, а также встреча Бухарестской девятки.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что в Украину прибыли первые польские танки Leopard. А премьер-министр Матеуш Моравецкий, который сегодня находится в Киеве, поехал принимать Leopard.
Напомним, что 11 января президент Польши Анджей Дуда выдвинул проект создания танковой коалиции для Украины.
Ранее президент США Джо Байден во время визита в Киев сообщил, что совместными усилиями удалось собрать для ВСУ 700 танков, тысячи бронемашин и другого вооружения.