Февраль, 24 в 13:40

В Украину из Польши уже прибыли первые боевые танки Leopard 2.

Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак.

Местное издание Wydarzenia пишет, что в Польше началась сессия Совета национальной безопасности, созванная президентом Анджеем Дудой.

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Основная тема встречи – обеспечение безопасности в Польше в связи с российской войной в Украине, а также встреча Бухарестской девятки.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что в Украину прибыли первые польские танки Leopard. А премьер-министр Матеуш Моравецкий, который сегодня находится в Киеве, поехал принимать Leopard.

Напомним, что 11 января президент Польши Анджей Дуда выдвинул проект создания танковой коалиции для Украины.

Ранее президент США Джо Байден во время визита в Киев сообщил, что совместными усилиями удалось собрать для ВСУ 700 танков, тысячи бронемашин и другого вооружения.