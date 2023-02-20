Байден в Киеве: Вместе мы собрали 700 танков для Украины

Февраль, 20 в 13:55

Более 50 стран мира помогают Украине в противостоянии российской агрессии, предоставляя гуманитарную, экономическую и военную помощь, а также накладывают санкции на РФ.

Об этом заявил президент США Джо Байден в Киеве 20 февраля во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

— Вместе мы собрали 700 танков и тысячи бронемашин, тысячу артиллерийских систем и более 2 млн артиллерийских боеприпасов, более 50 ракетных систем, средства ПВО — все, что помогает защищать страну, — уточнил американский лидер.

Байден также заявил, что сегодня будет объявлена дополнительная военная помощь от США на $2,5 млрд.

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