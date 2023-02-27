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Факты / Україна

Мостоукладчики Biber и грузовики Zetros: Германия передала Украине новую помощь

Валентина Чорна, редактор ленты
мостоукладач Biber
Фото: Getty Images

Германия объявила о новой военной помощи Украине. Об этом говорится на сайте немецкого правительства.

— Германия оказывает поддержку Украине, поставляя оборудование и вооружение, которые поступают из поставок Федеральных вооруженных сил и из поставок промышленности, финансируемых из фондов Федерального правительства для развития потенциала безопасности, — говорится в заявлении.

На данный момент Германия отправила в Украину:

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  • 9 мостоукладочных танков Biber;
  • 120 тыс. аптечек;
  • 28 грузовиков Zetros;
  • 10 зимних маскировочных сеток.

Из соображений безопасности Федеральное правительство воздерживается от предоставления деталей относительно способов транспортировки и дат до момента передачи.

Однако на сайте сообщили, что в Украину еще планируют направить 300 тыс. снарядов для зениток Gepard.

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