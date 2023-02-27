Мостоукладчики Biber и грузовики Zetros: Германия передала Украине новую помощь
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Германия объявила о новой военной помощи Украине. Об этом говорится на сайте немецкого правительства.
— Германия оказывает поддержку Украине, поставляя оборудование и вооружение, которые поступают из поставок Федеральных вооруженных сил и из поставок промышленности, финансируемых из фондов Федерального правительства для развития потенциала безопасности, — говорится в заявлении.
На данный момент Германия отправила в Украину:
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- 9 мостоукладочных танков Biber;
- 120 тыс. аптечек;
- 28 грузовиков Zetros;
- 10 зимних маскировочных сеток.
Из соображений безопасности Федеральное правительство воздерживается от предоставления деталей относительно способов транспортировки и дат до момента передачи.
Однако на сайте сообщили, что в Украину еще планируют направить 300 тыс. снарядов для зениток Gepard.