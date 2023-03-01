Байден продлил чрезвычайное положение из-за вторжения РФ в Украину

Март, 01 в 21:06

Президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил на год действие указа об объявлении чрезвычайного положения из-за полномасштабного российского вторжения в Украину.

Соответствующее послание к Конгрессу о продлении чрезвычайного положения обнародовано на сайте Белого дома.

– Я направил в Федеральный реестр для публикации сообщение, которое прилагается, о том, что чрезвычайное положение, объявленное Указом №13660 от 6 марта 2014 года, которое было расширено Указами 13661, 13662 и 14065, и в рамках которого были приняты дополнительные меры Указами 13685 и 13849, продолжает действовать после 6 марта 2023 года, – говорится в сообщении Байдена.

Президент США добавил, что действия и политика лиц, которые подрывают демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, способствуют незаконному присвоению ее активов.

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А также действия и политика правительства РФ, включая оккупацию Крыма и применение силы в Украине, продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.

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Что известно об указах президента США о чрезвычайном положении?

На сайте Белого дома отмечается следующее:

6 марта 2014 года президент США указом объявил чрезвычайное положение в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях с целью противодействия необычной и чрезвычайной угрозе национальной безопасности и внешней политике США, которую составляют действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине, угрожающих ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности.

16 марта 2014 года президент США издал другой указ, которым расширил сферу действия чрезвычайного положения, и признал, что действия и политика правительства РФ в отношении Украины подрывают демократические процессы и институты в Украине.

20 марта 2014 года президент США еще больше расширил сферу действия чрезвычайного положения, установив, что действия и политика правительства РФ, включая ее незаконную аннексию Крыма и применение силы в Украине, продолжают подрывать демократические процессы и институты в Украине.

20 сентября 2018 года президент США издал указ о дополнительных мерах по применению персональных специальных экономических и других ограничительных санкций в отношении РФ. 21 февраля 2022 года президент США издал указ, которым еще больше расширил сферу действия чрезвычайного положения.