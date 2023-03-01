Март, 01 в 18:58

Президент Сербии Александар Вучич обещает, что сербы, завербованные российской частной военной кампанией (ЧВК) Вагнера будут привлечены к ответственности, когда вернутся на родину.

Об этом он сказал в интервью американскому изданию Politico.

Издание указывает, что противники Вучича негодуют из-за его неоднозначной позиции в отношении войны РФ против Украины и отказа присоединиться к западным санкциям против России.

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Но в интервью, данном на полях недавней Мюнхенской конференции по безопасности, Вучич сказал, что он понимает, что настало время для переосмысления, и намекнул на то, что он, возможно, изменит свое отношение к российско-украинской войне.

Незадолго до отъезда из Белграда в Мюнхен Вучич сказал сербскому телевидению, что страна оказалась между молотом и наковальней. На вопрос, настал ли для Сербии момент избежать столкновения молота и наковальни, он ответил: “Вы получите от меня одно предложение: Сербия останется на своем пути в ЕС. Хорошо, делайте свои собственные выводы. Но я думаю, что вы меня поняли”.

Характерно склонив голову для подчеркивания, он затем добавил: “У нас будет несколько сложных решений в будущем, без сомнения. Это все, что я могу сказать”.

Отправляясь в Мюнхен, он отметил в Instagram, что едет на конференцию для “трудных встреч”.

Через четыре месяца после начала войны с Россией опрос показал, что 51% сербов отвергает членство в ЕС, и только 34% заявили, что проголосовали бы за вступление. И в этом же опросе президент России Владимир Путин возглавил список любимых лидеров. Аналогичный опрос, проведенный в июле 2022 года организацией Новый третий путь, показал, что 66% сербов чувствуют себя ближе к Москве, чем к Западу, а 40% хотят прекращения переговоров с ЕС о членстве. Результаты также показали, что 59% сербов винят Запад в войне РФ против Украины, и лишь 23% обвиняют Россию. При этом 18% говорят, что Москва и Запад разделяют ответственность.

Таким образом, неясно, как Вучич может бросить Россию и полностью принять Европу — даже если он действительно этого хочет, отмечает Politico.

— Между тем, Россия также оказывает гибридное давление на Вучича. За два дня до Мюнхена сотни сербских националистов и пророссийских активистов, связанных с военизированной группой Вагнера, собрались в Белграде, требуя прекращения процесса нормализации отношений с Косово, — пишет издание.

Лидер ультраправых Дамьян Кнежевич — организатор беспорядков, публично поддержавший группу Вагнера, которая занимается вербовкой в Сербии — был впоследствии арестован и обвинен в подстрекательстве к насилию. А сам Вучич обвинил протестующих в антисербских настроениях и в том, что им заплатили иностранцы — предположительно, Россия.

— Мне не нужна поддержка Вагнера, мне не нужно, чтобы они аплодировали или критиковали меня, — сказал он, и, как отмечает Politico, это был единственный раз за время интервью, когда Вучич проявил раздражение.

По словам президента Вучича, сербы, завербованные для участия в боевых действиях в Украине, “будут арестованы, когда вернутся в Сербию и (окажутся, — Ред.) в пределах досягаемости наших учреждений. Нельзя так вербовать в дружественной стране”.

При этом Сербский лидер, как и его сторонники, все еще испытывает явную горечь от потери Косово. Он подчеркивает, что сербы, которые пережили бомбардировки НАТО во время войны в Косово в 1999 году, могут сочувствовать украинцам.

— В Сербии вы не услышите ни одного плохого слова об украинцах, — сказал он.

Но он также отметил, что сербы видят двойные стандарты в происходящем.

— С самого первого момента мы осудили то, что произошло 24 февраля (2022 года, — Ред.). И мы всегда очень поддерживали территориальную целостность Украины. И даже сегодня я могу вам подтвердить: да, Крым, Донбасс, Херсон — все это часть Украины, — сказал он.

Его претензии — и, по его словам, претензии многих сербов — касаются двуличия и того, что территориальная целостность Сербии имеет такое же значение, но была проигнорирована.

— Это наша самая большая политическая и психологическая проблема, — сказал президент Вучич.

Напомним, в январе президент Сербии Александар Вучич призвал Россию прекратить вербовать сербов в ЧВК Вагнера.