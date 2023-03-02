Стало известно, сколько истребителей МиГ-29 может передать Украине
Словакия рассматривает возможность передачи Украине 10 из 11 истребителей МиГ-29 советского производства.
Об этом сообщает агентство AP.
Причем 11-й самолет зарезервирован для словацкого музея, заявил министр обороны Ярослав Надь.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский напрямую запросил самолеты у премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера на саммите Европейского Союза в Брюсселе.
Если Словакия согласится дать самолеты, то она станет первым членом НАТО, сделавшим это.
Летом в Словакии перестали использовать свои МиГи из-за нехватки запчастей и специалистов по техническому обслуживанию — их обслуживали россияне.
Но Воздушные силы Украины используют МиГ-29, поэтому для нас они важны.
— Мы больше никогда не будем использовать МиГи. Они не имеют для нас реальной ценности. Если мы отдадим их Украине, они помогут спасти их жизни, — сказал Надь.
Окончательное решение ожидается в течение нескольких дней или недель.
Стоит отметить, что Братислава подписала контракт на покупку 14 американских истребителей F-16 Block 70/72, но поставить США их смогут в начале 2024 года.
Надь подчеркнул, что потребность Украины в оружии и ее защита от российской агрессии абсолютно отвечает национальным, государственным интересам Словакии.
В феврале Национальный Совет Словакии резолюцией признал действующий российский режим террористическим, а Россию – государством, поддерживающим терроризм.