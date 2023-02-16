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Словакия признала РФ страной, поддерживающей терроризм, а ее режим – террористическим

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Братислава, Словаччина
Фото: Unsplash

Национальный Совет Словакии резолюцией признал действующий российский режим террористическим, а Россию – государством, поддерживающим терроризм.

Об этом сообщает словацкое издание Aktuality.

В принятой резолюции словацкие депутаты осудили масштабные атаки России на мирное население, гражданские объекты и ключевую энергетическую структуру, а также выразили поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

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Депутаты также осудили прямые и косвенные угрозы России применить ядерное оружие.

В постановлении отмечается, что Братислава не признает результаты псевдореферендумов в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины, считая эти территории остающимися в составе Украины.

Парламент также выразил поддержку усилиям по созданию специального трибунала для расследования  преступлений агрессии и поддержку расследований преступлений против человечности и военных преступлений.

Резолюцией также осуждается гибридная война, которую ведет Россия и на территории Словакии. Она призывает правоохранительные органы, спецслужбы и другие компетентные органы не недооценивать угрозу, а принять эффективные меры против нее, чтобы сохранить безопасность и демократию в Словакии.

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Источник: Aktuality

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