Два удара дроном-камикадзе: в Брянской области уничтожена вражеская вышка наблюдения

Март, 05 в 21:40

В Брянской области России украинские военные уничтожили автономную башню наблюдения Гренадер, с помощью которого российские захватчики имели возможность осматривать часть приграничной территории Украины.

Об этом сообщает специальное подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины Kraken, которое обнародовало соответствующую видеозапись.

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— Силами разведки спецподразделения Kraken с помощью дрона-камикадзе уничтожена автономная башня наблюдения Гренадер в Брянской области, — говорится в сообщении.

На видеозаписи можно заметить, что украинские военные смогли нанести повреждения автономной башне наблюдения РФ во время второй попытки.