Два удара дроном-камикадзе: в Брянской области уничтожена вражеская вышка наблюдения
Фото: Минобороны
В Брянской области России украинские военные уничтожили автономную башню наблюдения Гренадер, с помощью которого российские захватчики имели возможность осматривать часть приграничной территории Украины.
Об этом сообщает специальное подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины Kraken, которое обнародовало соответствующую видеозапись.
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— Силами разведки спецподразделения Kraken с помощью дрона-камикадзе уничтожена автономная башня наблюдения Гренадер в Брянской области, — говорится в сообщении.
На видеозаписи можно заметить, что украинские военные смогли нанести повреждения автономной башне наблюдения РФ во время второй попытки.