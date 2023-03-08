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Канада спасла Украину в первые дни войны — фон дер Ляйен

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Урсула фон дер Ляєн
Фото: Офис президента

Благодаря многолетней военной подготовке Канада сделала решающий вклад в укрепление обороноспособности Украины.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления перед парламентом в Оттаве в ходе своего первого официального визита в Канаду.

— Я не могу переоценить это: Канада спасла Украину в первые дни, — сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, в Канаде поняли важность того, что происходит в Украине, раньше многих других, включая многих европейцев.

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Она добавила, что Канада начала военную подготовку украинских солдат сразу после российской аннексии Крыма в 2014 году. Таким образом, Канада сделала решающий вклад в укрепление обороноспособности Украины в начале российского вторжения в феврале 2022 года.

Фон дер Ляйен также поблагодарила премьер-министра Канады Джастина Трюдо за сотрудничество в оказании помощи стране, подвергшейся вторжению.

Накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время встречи с Урсулой фон дер Ляйен объявил об усилении поддержки Украины в вопросе обучения украинских военнослужащих.

В частности, Канада расширит свою миссию по подготовке украинских саперов до октября, а также направляет инструкторов-медиков. Также Трюдо пообещал выделить $3 млн на работы по разминированию и пообещал вместе с ЕС доставить генераторы в Украину.

Источник: Spiegel
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