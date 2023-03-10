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Молдова благодарна Украине за защиту от российских ракет – Речан

Валентина Летяк, редактор ленты
Дорін Речан

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан считает, что российское ракеты падают на территории страны из-за агрессии РФ, поэтому нужно поблагодарить Украину за защиту.

Об этом он заявил в интервью местному изданию Realitatea.

В то же время Речан отметил необходимость усиления возможностей противовоздушной обороны Молдовы.

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— Это ракеты, которые падают сюда из-за войны и агрессии России в Украине. Мы должны благодарить Украину за то, что она защищает себя, а также нас и всю Европу. Нам необходимо усилить наши возможности ПВО, — отметил молдавский премьер.

Речан пока не смог ответь на вопрос о ходе расследования падения и идентификации ракет на территории Республики Молдова.

С начала полномасштабной войны в Украине зафиксировано как минимум четыре случая падения осколков ракет на территории Молдовы.

В последний раз это было 10 февраля, когда во время массированного удара по Украине две российские ракеты Калибр зашли в воздушное пространство не только Молдовы, но и соседней Румынии, которая является членом НАТО.

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Источник: Realitatea

Фото: Правительство Республики Молдова

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