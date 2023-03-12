Март, 12 в 19:39

Президент Чехии Петр Павел совершит визит в Украину в апреле. Об этом он договорился сегодня во время телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом чешскому информационному агентству новостей České noviny сообщила пресс-секретарь чешского президента Маркета Рехакова.

Во время телефонного разговора главы двух государств также обсудили поддержку Украины со стороны Чехии в ближайшие месяцы.

Сейчас смотрят

О телефонном разговоре также сообщил сегодня в Twitter Владимир Зеленский. Он отметил, что президенты также обсудили интеграцию Украины в Европейский Союз и договорились о дальнейшем сотрудничестве.

— Я очертил ситуацию на фронте и наши потребности в безопасности, — сообщил президент.

Провів розмову з Президентом @prezidentpavel. Привітав з офіційним вступом на посаду. Поінформував про ситуацію на фронті, наші безпекові потреби. Говорили про рух до . Домовилися й надалі активно взаємодіяти. Підтримка важлива для в боротьбі з агресією РФ! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 12, 2023

Напомним, 9 марта в Пражском граде состоялась церемония инаугурации Петра Павела. Он пообещал, что вскоре опубликует план конкретной цели на первые 100 дней своей работы.

Источник: České noviny