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В апреле с визитом в Украину прибудет президент Чехии Павел

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Петр Павел
Фото: Getty Images

Президент Чехии Петр Павел совершит визит в Украину в апреле. Об этом он договорился сегодня во время телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом чешскому информационному агентству новостей České noviny сообщила пресс-секретарь чешского президента Маркета Рехакова.

Во время телефонного разговора главы двух государств также обсудили поддержку Украины со стороны Чехии в ближайшие месяцы.

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О телефонном разговоре также сообщил сегодня в Twitter Владимир Зеленский. Он отметил, что президенты также обсудили интеграцию Украины в Европейский Союз и договорились о дальнейшем сотрудничестве.

— Я очертил ситуацию на фронте и наши потребности в безопасности, — сообщил президент.

Напомним, 9 марта в Пражском граде состоялась церемония инаугурации Петра Павела. Он пообещал, что вскоре опубликует план конкретной цели на первые 100 дней своей работы.

Источник: České noviny

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