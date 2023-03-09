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Петр Павел официально стал президентом Чехии

Валентина Чорна, редактор ленты
Петр Павел - президент Чехії
Фото: Getty Images

В четверг, 9 марта, Петр Павел официально стал президентом Чехии на следующие пять лет.

Инаугурация состоялась в Пражском граде (резиденции главы государства), сообщает ČT24.

Павел заявил, что вскоре опубликует план конкретной цели на первые 100 дней своей работы.

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По словам президента, он хочет сделать правительство более открытым для людей и событий, а также вернуть прозрачное и регулярное общение.

– Общество не разделено, скорее оно привыкло говорить о том, что его разделяет. Результаты выборов показали, что люди предпочитают правду и порядочность, – сказал он.

Отметим, что Петр Павел сменил на посту главы государства Милоша Земана, который побеждал в 2013-м и 2018 годах.

На президентских выборах в январе 2023 года экс-глава Военного комитета НАТО и генерал в отставке Петр Павел получил более 58% голосов.

А за его оппонента – бывшего премьера Андрея Бабиша – проголосовало почти 42% избирателей.

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