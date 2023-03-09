Март, 09 в 16:34

В четверг, 9 марта, Петр Павел официально стал президентом Чехии на следующие пять лет.

Инаугурация состоялась в Пражском граде (резиденции главы государства), сообщает ČT24.

Павел заявил, что вскоре опубликует план конкретной цели на первые 100 дней своей работы.

Сейчас смотрят

По словам президента, он хочет сделать правительство более открытым для людей и событий, а также вернуть прозрачное и регулярное общение.

– Общество не разделено, скорее оно привыкло говорить о том, что его разделяет. Результаты выборов показали, что люди предпочитают правду и порядочность, – сказал он.

Отметим, что Петр Павел сменил на посту главы государства Милоша Земана, который побеждал в 2013-м и 2018 годах.

На президентских выборах в январе 2023 года экс-глава Военного комитета НАТО и генерал в отставке Петр Павел получил более 58% голосов.

А за его оппонента – бывшего премьера Андрея Бабиша – проголосовало почти 42% избирателей.