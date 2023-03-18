Никто не выше закона: Шольц о решении МУС выдать ордер на арест Путина

Март, 18 в 15:23

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал решение Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Об этом Шольц заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио. По его мнению, это свидетельствует о том, что никто не выше закона.

— Международный уголовный суд — правильный институт для расследования военных преступлений. Дело в том, что никто не стоит выше закона, и это то, что становится ясно прямо сейчас, — сказал Шольц.

МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Решение вынесено по делу о депортации украинских детей с временно оккупированных территорий.

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По данным суда, преступления совершались по меньшей мере с 24 февраля 2022 года, а кремлевский диктатор несет за это индивидуальную уголовную ответственность.

Ряд лидеров из других стран поддержали историческое решение МУС. Среди них — президент США Джо Байден, который заявил, что Путин очевидно совершил военные преступления против Украины.