Об оружии речь пока не идет: в ГУР прокомментировали визит лидера Китая в Москву
Очень низкая вероятность, что китайский лидер Си Цзиньпин поехал в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы провести переговоры о передаче оружия РФ.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального информационного телемарафона Єдині новини.
— Об оружии пока речь не идет, таких фактов не зафиксировано, — сказал представитель ГУР Минобороны.
Юсов заявил, что лидер Китая совершил визит в страну, режим которой терпит геополитическое поражение и находится в тупике, в частности в экономическом и внешнеполитическом планах.
— Как прагматичный геополитический игрок Китай будет усиливать свои позиции в регионе и на территории Российской Федерации, защищая собственные экономические и другие национальные интересы, — считает Юсов.
Представитель ГУР убежден, что Российская Федерация все меньше будет похожей на субъект, а все больше будет зависеть от других международных игроков. В то же время режим российского диктатора Путина будет продолжать ослабевать.