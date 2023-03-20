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Об оружии речь пока не идет: в ГУР прокомментировали визит лидера Китая в Москву

Юля Захарченко, редактор ленты
Об оружии речь пока не идет: в ГУР прокомментировали визит лидера Китая в Москву
Фото: УНИАН

Очень низкая вероятность, что китайский лидер Си Цзиньпин поехал в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы провести переговоры о передаче оружия РФ.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального информационного телемарафона Єдині новини.

— Об оружии пока речь не идет, таких фактов не зафиксировано, — сказал представитель ГУР Минобороны.

Юсов заявил, что лидер Китая совершил визит в страну, режим которой терпит геополитическое поражение и находится в тупике, в частности в экономическом и внешнеполитическом планах.

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— Как прагматичный геополитический игрок Китай будет усиливать свои позиции в регионе и на территории Российской Федерации, защищая собственные экономические и другие национальные интересы, — считает Юсов.

Представитель ГУР убежден, что Российская Федерация все меньше будет похожей на субъект, а все больше будет зависеть от других международных игроков. В то же время режим российского диктатора Путина будет продолжать ослабевать.

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