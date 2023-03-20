Не думаю, что это произойдет: Данилов о предоставлении Китаем военной поддержки России

Март, 20 в 17:22

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не считает, что Китай в перспективе будет оказывать военную поддержку РФ в ее войне с Украиной. При этом он отметил, что, если это случится, то наше государство фактически признает участие Китая в агрессии на стороне России.

— Не думаю, что это (оказание Китаем военной помощи РФ, – Ред.) произойдет. Если Китай пойдет открыто поставлять оружие для России, то фактически будет принимать участие в войне на стороне агрессора, — заявил Данилов в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Секретарь СНБО отметил, что у Китая сейчас есть свой комплекс внутренних проблем, которые он должен решать. В частности, он назвал замедление экономического роста и замедление темпов роста населения.

— То есть, у них также будут большие вызовы, — сказал он.

Напомним, что глава КНР Си Цзиньпин посетит РФ 20-22 марта по приглашению российского диктатора Владимира Путина.

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