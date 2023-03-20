Турция прекратила транзит подсанкционных товаров в Россию — СМИ

Март, 20 в 17:25

Турция прекратила транзит товаров, находящихся под санкциями Запада, в Россию.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

— Правительство Турции передало компаниям список запрещенных иностранных товаров и приказало им не перевозить их в Россию с 1 марта. Любые товары из этого списка блокируются, из какой бы страны они ни поступали, — заявил председатель Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четин Течделиоглу.

Официальный представитель ЕС сообщил агентству, что Анкара дала Европейской комиссии устные заверения в том, что с 1 марта товары не будут переправляться на территорию России, если на них распространяются санкции и экспортный контроль ЕС, США или Великобритании.

Сейчас смотрят

Западные страны ввели рекордные санкции против Москвы после ее вторжения в Украину. Однако каналы поставки из Турции и других мировых торговых центров остаются открытыми.

Это побудило Вашингтон в прошлом месяце предупредить об экспорте химикатов, микрочипов и других продуктов, которые могут быть использованы Москвой в военных целях.

Турция, которая является членом НАТО, пыталась сбалансировать свои хорошие связи как с Москвой, так и с Киевом в условиях войны.

Анкара принципиально выступает против санкций, но заявляет, что в Турции их не удастся обойти, и что ни одна поставляемая продукция не может быть использована российскими военными.

Однако товары, произведенные в Турции, даже с комплектующими из других стран, все равно могут поставляться в Россию без ограничений, заявил Текделиоглу.

По его словам, новые ограничения Турции вызвали поиск среди российских импортеров альтернативных поставщиков в Казахстане и других странах.