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Факты / Світ

Будут касаться 25 человек: Молдова введет против России ряд санкций

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Молдова
Фото: Dreamstime

Власти Молдовы планируют ввести ряд санкций против России из-за ее вторжения в Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Николае Попеску.

Он отметил, что санкции будут относиться к определенным гражданам РФ.

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— Речь идет преимущественно о запрете на въезд, замораживание банковских счетов или активов этих физических лиц, в той или иной степени причастных к агрессии против Украины, — заявил Попеску.

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Министр отметил, что решение уже одобрено, однако для его внедрения необходимо время. Известно, что санкции будут введены против 25 человек, однако их имена пока не называются. Известно, что большинство из них – граждане России.

Полномасштабная война в Украине длится уже 389-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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