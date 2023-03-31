МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на $15,6 млрд

Март, 31 в 19:56

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму $15,6 млрд.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники информированное об этом решении.

Отмечается, что такую сумму решили предоставить Украине для того, чтобы удовлетворить ее неотложные экономические потребности на фоне защиты от полномасштабного вторжения России.

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Этот кредит является крупнейшим для Украины с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года и первым крупным пакетом, одобренным МВФ для страны, которая находится в активном состоянии войны.

Сообщается, что это решение учитывает путь Украины к вступлению в Европейский Союз после войны. Ожидается, что это соглашение поможет разблокировать масштабное финансирование Украины со стороны международных доноров и партнеров, включая Всемирный банк и других кредиторов.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал в своем Twitter на пакет финансирования от МВФ.

— Спасибо МВФ и Кристалине Горгиевой за утверждение новой четырехлетней программы поддержки Украины на общую сумму $15,6 млрд. Это важная помощь в нашей борьбе с агрессией РФ. Вместе поддерживаем украинскую экономику и движемся вперед к победе, — написал он.

Дякую МВФ та @KGeorgieva за затвердження нової чотирирічної програми підтримки України на загальну суму $15,6 млрд. Це важлива допомога в нашій боротьбі з агресією РФ. Разом підтримуємо ???????? економіку та рухаємося вперед до перемоги! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 31, 2023

Как ранее писало издание The Economist, сумма в $15,6 млрд является седьмой по величине помощью, предоставленной МВФ за всю его 79-летнюю историю.

Ранее сообщалось, что МВФ поддержал изменения в свои правила кредитования, что открыло путь к предоставлению новой кредитной программы для Украины.

Речь идет об изменениях в своей политике финансовых гарантий. Это решение позволило МВФ помогать странам, которые находятся в ситуации “чрезвычайно высокой неопределенности”.