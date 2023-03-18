Март, 18 в 12:27

Международный валютный фонд (МВФ) поддержал изменения в свои правила кредитования. Это открывает путь к предоставлению новой кредитной программы для Украины.

Согласно сообщению на сайте МВФ, Исполнительный совет Фонда одобрил изменения в своей политике финансовых гарантий.

Это позволит МВФ помогать странам, которые находятся в ситуации “чрезвычайно высокой неопределенности”.

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– Изменения применяются в ситуациях чрезвычайно высокой неопределенности, связанных с экзогенными (внешними, — Ред.) потрясениями, которые находятся вне контроля власти страны и вне ее экономической политики, а также создают более высокие, чем обычно, риски, — отмечается в сообщении Фонд.

Ранее правила МВФ не позволяли предоставлять неэкстренные кредиты государствам, находящимся в ситуации “большой неопределенности” в результате войны или стихийных бедствий. Обновление правил устраняет основные препятствия для кредитования таких стран.

Согласно объявлению МВФ, “в ситуациях чрезвычайно высокой неопределенности Фонд может предоставить экстренное финансирование для удовлетворения срочных потребностей” при условии “соблюдения определенных гарантий”. Официальным двусторонним кредиторам и донорам разрешат предоставлять предварительные гарантии погашения кредита и списания долга стране-заемщику.

– Эти изменения и их применение к любой конкретной стране в ситуации чрезвычайно высокой неопределенности потребуют от Фонда взвешивания корпоративных рисков, — добавили в МВФ.

В заявлении Фонда не упоминается конкретно Украина. Тем не менее, западные СМИ отмечают, что изменения в правилах МВФ разработаны для открытия новой кредитной программы для нашей страны.

Агентство Bloomberg отмечает, что до сих пор Фонд традиционно предоставлял ссуды только тем странам, которые имели четкий путь возвращения средств. Это должно было обеспечивать способность МВФ продолжать кредитование других стран.

Новая полноценная кредитная программа для Украины станет первой, которую МВФ предоставит стране в состоянии войны. По прогнозам, объем программы составит около $15 млрд.

Это финансирование поможет покрыть потребности нашей страны в условиях полномасштабной войны и может стать катализатором для увеличения международного финансирования.

15 марта в МВФ заявили, что завершат переговоры по кредиту для Украины “в ближайшие дни”.

В начале марта миссия МВФ работала в Варшаве, где вместе с представителями Украины обсуждала предстоящую программу финансирования.

Источник: МВФ