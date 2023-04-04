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Трампа арестовали, он ждет предъявления обвинений – CNN

Валентина Чорна, редактор ленты
Дональд Трамп
Фото: Depositphotos

Во вторник, 4 апреля, экс-президента США Дональда Трампа арестовали в Нью-Йорке.

Он прибыл в здание суда Манхэттена, где ждет предъявления уголовных обвинений.

Об этом сообщает CNN.

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По данным американского телеканала, в ходе ареста у Трампа снимут отпечатки пальцев, а затем доставят в зал суда.

Ожидается, что после ареста на Трампа не будут надеты наручники, поскольку он останется под постоянной защитой правоохранительных органов.

Ранее экс-президент США в социальной сети Truth Social назвал свой арест “сюрреальным”.

— Направляюсь в Нижний Манхэттен, в здание суда. Кажется таким сюрреальным — вау, они собираются меня арестовать. Не верится, что это происходит в Америке, — написал Трамп.

Напомним, 30 марта Большое жюри (grand jury) на Манхэттене выдвинуло обвинения Трампу.

Это впервые в истории США, когда действующему или бывшему национальному лидеру предъявляют уголовные обвинения.

Обвинительный акт является тайным и, как правило, не обнародуется, пока его не передадут в суд или, в некоторых случаях, пока подсудимый не предстанет перед судом впервые.

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