Трампа арестовали, он ждет предъявления обвинений – CNN
Во вторник, 4 апреля, экс-президента США Дональда Трампа арестовали в Нью-Йорке.
Он прибыл в здание суда Манхэттена, где ждет предъявления уголовных обвинений.
Об этом сообщает CNN.
BREAKING: Donald Trump is now under arrest in New York City ahead of his arraignment in court https://t.co/0NxzuxZt8I pic.twitter.com/9sdFFunjcM
— CNN (@CNN) April 4, 2023
По данным американского телеканала, в ходе ареста у Трампа снимут отпечатки пальцев, а затем доставят в зал суда.
Ожидается, что после ареста на Трампа не будут надеты наручники, поскольку он останется под постоянной защитой правоохранительных органов.
Ранее экс-президент США в социальной сети Truth Social назвал свой арест “сюрреальным”.
— Направляюсь в Нижний Манхэттен, в здание суда. Кажется таким сюрреальным — вау, они собираются меня арестовать. Не верится, что это происходит в Америке, — написал Трамп.
Напомним, 30 марта Большое жюри (grand jury) на Манхэттене выдвинуло обвинения Трампу.
Это впервые в истории США, когда действующему или бывшему национальному лидеру предъявляют уголовные обвинения.
Обвинительный акт является тайным и, как правило, не обнародуется, пока его не передадут в суд или, в некоторых случаях, пока подсудимый не предстанет перед судом впервые.