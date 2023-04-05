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Зеленского пригласили посетить июльский саммит НАТО — Столтенберг

Юля Захарченко, редактор ленты
Зеленского пригласили посетить июльский саммит НАТО — Столтенберг
Фото: Офис президента, Depositphotos

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит Североатлантического альянса.

Об этом он заявил в Брюсселе по итогам заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел. Саммит НАТО состоится в июле в Вильнюсе (столица Литвы).

— Сильная независимая Украина является жизненно важной для стабильности евроатлантического региона. Мы с нетерпением ждем встречи с президентом Зеленским на нашем Вильнюсском саммите в июле, — сказал Столтенберг.

По его мнению, политика открытых дверей НАТО для других стран остается неизменной, а будущее Украины — в евроатлантической семье. Поддержка в войне в Украине, которую начала Российская Федерации, будет предоставляться столько, сколько это будет необходимо.

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Столтенберг подчеркнул, что позиция НАТО не изменилась — Украина станет членом Североатлантического альянса. В то же время страны-члены НАТО понимают, что необходимы гарантии существования Украины как суверенного независимого государства, поэтому предоставляется беспрецедентный уровень поддержки.

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Источник: CNN
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