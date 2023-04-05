Генсек НАТО: Политика открытых дверей остается неизменной, будущее Украины – в евроатлантической семье

Апрель, 04 в 22:19

Политика открытых дверей НАТО для других стран остается неизменной, а будущее Украины — в евроатлантической семье. Поддержка в войне в Украине, которую начала Российская Федерации, будет предоставляться столько, сколько это будет необходимо.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя результаты заседания Комиссии Украина – НАТО на уровне министров иностранных дел, которое состоялось впервые с 2017 года. Причиной встречи стало вето Венгрии.

— Мы привержены политике открытых дверей НАТО. Мы поощряем Украину продолжать свой путь реформ даже в трудное время. Мы обсудили важность мер в сфере борьбы с коррупцией, верховенство права и права меньшинств. Сильная независимая Украина жизненно важна для стабильности евроатлантического региона, — сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что позиция НАТО не изменилась — Украина станет членом Североатлантического альянса. В то же время страны-члены НАТО понимают, что необходимы гарантии существования Украины как суверенного независимого государства, поэтому предоставляется беспрецедентный уровень поддержки.

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По его словам, кроме вопроса евроатлантических устремлений Украины, во время заседания комиссии министры также обсудили российскую агрессию и дальнейшую поддержку ВСУ.