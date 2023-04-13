Контрнаступлению ВСУ не помешает утечка документов Пентагона – Ходжес

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес убежден, что утечка секретных документов Пентагона не скажется на будущем контрнаступлении Вооруженных сил Украины. Об этом он заявил в интервью Голосу Америки.

По его мнению, Украина должна быть менее “расстроена” возможными последствиями, чем американская, которая продемонстрировала свою “уязвимость”.

— Одна из утечек заключался в том, что США, по всей видимости, прослушивают разговоры правительства Южной Кореи, чтобы выяснить, собирается ли Южная Корея согласиться на продажу боеприпасов, которые мы могли бы или непосредственно передать Украине, или заменить то, что уже ей отправили, — объяснил он.

Ходжес считает, что именно этот пример был наиболее разрушительным, это очень неудобная ситуация, которая подрывает определенную степень доверия.

Американский генерал подчеркнул, если отчет о нехватке боеприпасов в Украине правдивый, партнеры должны не только изо всех сил пытаться передать их в еще больших масштабах, но и снова рассмотреть вопрос предоставления F-16 или других самолетов.

7 апреля издание The New York Times сообщило, что Пентагон расследует появление в некоторых соцсетях якобы засекреченных военных документов с планами США и НАТО по усилению украинской армии накануне контрнаступления.

Источник : Голос Америки

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.