Апрель, 07 в 7:40

Засекреченные военные документы, в которых подробно описываются планы США и НАТО по вооружению ВСУ перед запланированным контрнаступлением, были опубликованы в социальных сетях.

Сейчас Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов, которые появились в Twitter и Telegram — платформе с более чем полумиллиардом пользователей, широко доступной в России.

Военные аналитики заявили, что документы были изменены в некоторых частях, завышая американские оценки погибших украинских военных и занижая оценки погибших российских войск.

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Внесение изменений в документы может указывать на попытку Кремля распространить дезинформацию.

Раскрытие информации в оригинальных документах относительно поставок вооружения, численности войск и батальонов, а также других планов, является угрозой по оказанию помощи Украине.

Представители Байдена активно работали над тем, чтобы удалить документы из общего доступа, но по состоянию на вечер четверга не добились успеха.

Стоит отметить, что в документах нет конкретных планов боевых действий, например, как, когда и где Украина намерена начать наступление.

Документы пятинедельной давности. Они представляют собой американское и украинское понимание ситуации по состоянию на 1 марта и на то, что может понадобиться ВСУ для проведения контрнаступления.

В документах упоминается скорость расходования HIMARS боеприпасов. Пентагон не сообщал публично, как быстро ВСУ используют боеприпасы HIMARS; а вот в документах есть эта информация.

Аналитики считают, что довольно сложно оценить влияние обнародования документов на фронтовые бои сейчас и в ближайшие месяцы.

— Независимо от того, являются ли эти документы подлинными или нет, люди должны с осторожностью относиться ко всему, что публикуется российскими источниками, — сказал Майкл Кофман, директор по изучению России в CNA, исследовательском институте в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Например, на одном из слайдов говорится, что погибло от 16 000 до 17 500 российских солдат, в то время как в Украине погибло до 71 500 военнослужащих.

По оценкам Пентагона и других аналитиков, Россия понесла гораздо больше потерь: около 200 000 убитых и раненых, а Украина — более 100 000 убитых и раненых.