Польша запретила ввоз зерна из Украины: в МИД отреагировали

В Польше местное правительство запретило ввоз зерна и другого продовольствия из Украины. Однако там заявили о готовности решить этот вопрос с нашей страной через межгосударственное соглашение.

Об этом заявил польский политик и глава местной партии Ярослав Качиньский. По его словам, Польша проинформировала украинскую сторону и готова в ближайшие дни начать переговоры по урегулированию вопроса в виде межгосударственного соглашения.

Качиньский добавил, что речь идет о фундаментальных вещах, в частности, генеральной закупке зерна из Украины, которое хранится на польских элеваторах и складах.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия отметили, что сожалеют о принятом Польшей решении о временном ограничении экспорта сельскохозяйственных товаров из Украины, поскольку это противоречит договоренностям.

— Неделю назад мы согласовали, что четыре культуры: пшеница, кукуруза, семена подсолнечника и рапса до 1 июля 2023 года будут следовать через Польшу только транзитом. На этой неделе мы достигли ряда договоренностей для развития взаимовыгодного сотрудничества в области сельского хозяйства, решения проблем логистики, согласовали текст Меморандума о взаимопонимании, — сообщили в Минагрополитики.

Украина предлагает в ближайшие дни согласовать с Польшей новый Меморандум о взаимопонимании, который будет учитывать интересы двух стран и регулировать вопросы транзита сельскохозяйственной продукции.

Источник: RMF24

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