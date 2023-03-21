МИД Украины развенчало ложь Путина об экспорте украинского зерна

Март, 20 в 22:35

Министерство иностранных дел Украины разоблачило очередную ложь президента РФ Владимира Путина о зерновом соглашении.

Диктатор заявил, что Россия якобы настаивает на полном выполнении соглашения, чтобы продукцию не отправляли в “сытые страны”, и что в целом 45% зерновых поставлено в европейские страны и только 3% — в Африку.

Представитель МИД Украины Олег Никоненко отметил, что указанная статистика не соответствует действительности, а РФ не оставляет попыток подорвать Черноморскую зерновую инициативу.

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— 1 августа 2022 года Украина экспортировала через зерновой коридор 25,1 млн тонн сельскохозяйственной продукции в 45 стран мира: Африка — 2,9 млн тонн (11,6%), Азия — 12,1 млн тонн (48,2%), Европа — 10,1 млн тонн (40,2%), — рассказал он.

По словам Никоненко, России хорошо известно, что часть приобретенных Европой украинских зерновых отправляют как гуманитарный реэкспорт в Африку и Азию.

— Поэтому реальная статистика экспорта на Африканский континент даже выше, чем 11,6%. Уже не говоря о том, что почти 50% продукции идет на поддержку азиатских стран, — отметил представитель МИД.

Николенко отметил, что Черноморская зерновая инициатива доказала свою эффективность: мировые цены на продовольствие стабилизировались, а “зерновой коридор” спасает миллионы людей в мире от недоедания и голода.

— Международное сообщество, прежде всего страны Африки и Азии, не должны позволить Москве использовать продовольствие как оружие. Украина продолжит добросовестно соблюдать свои обязательства как одного из гарантов глобальной продовольственной безопасности. Мы благодарны ООН и Турции, а также другим партнерам, за их усилия в контексте продолжения зерновой сделки на 120 дней, — добавил он.