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Юля Захарченко, редактор ленты

Британия передала ВСУ 14 боевых танков Challenger 2

Британия передала ВСУ 14 боевых танков Challenger 2
Фото: Getty Images

Великобритания передала воинам Вооруженных сил Украины 14 основных боевых танков Challenger 2, защищенных бронированными корпусами.

Об этом сообщает служба связей с общественностью Вооруженных сил Великобритании.

— Великобритания подарила Вооруженным силам Украины Украине 14 мощных танков, которые британская армия подготовила для эксплуатации, Challenger 2, — говорится в сообщении.

В то же время недавно Министерство обороны Германии сообщило, что Украина получила новый пакет военной помощи от ФРГ, куда вошел зенитно-ракетный комплекс Patriot и снаряды к нему.

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Источник: Вооруженные силы Великобритании

Война в Украине, Великобритания, ВСУ, Танки для Украины
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