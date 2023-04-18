Страны-союзники предоставили 24 ракеты к первым двум реактивным артиллерийским системам HIMARS, которые Украина использовала для уничтожения российских складов с боеприпасами и других важных объектов армии РФ.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в документальном фильме Рамштайн: музыка победы телеканала ICTV.

— Первые две установки HIMARS — к ним мы получили 24 ракеты всего. Это было сознательно, чтобы посмотреть, насколько мы толково способны применять, выбирать правильные цели. Знаете, не насыпать так, а как это делается 152-мм калибром по советской системе, а как хирург берет скальп и тоненько-тоненько в самом нужном месте делает надрез, — рассказал глава Минобороны Украины.

Западные реактивные системы прицельно уничтожают склады с российскими боеприпасами, командные центры, тяжелую технику и критически важную вражескую логистику.

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