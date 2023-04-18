Украина получила всего 24 ракеты к первым двум РСЗО HIMARS — министр обороны
Страны-союзники предоставили 24 ракеты к первым двум реактивным артиллерийским системам HIMARS, которые Украина использовала для уничтожения российских складов с боеприпасами и других важных объектов армии РФ.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в документальном фильме Рамштайн: музыка победы телеканала ICTV.
— Первые две установки HIMARS — к ним мы получили 24 ракеты всего. Это было сознательно, чтобы посмотреть, насколько мы толково способны применять, выбирать правильные цели. Знаете, не насыпать так, а как это делается 152-мм калибром по советской системе, а как хирург берет скальп и тоненько-тоненько в самом нужном месте делает надрез, — рассказал глава Минобороны Украины.
Западные реактивные системы прицельно уничтожают склады с российскими боеприпасами, командные центры, тяжелую технику и критически важную вражескую логистику.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко