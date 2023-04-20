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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Дания и Нидерланды передадут Украине 14 танков Leopard 2 немецкого производства

Leopard 2
Фото: Getty Images

Дания и Нидерланды передадут Украине 14 танков Leopard 2 немецкого производства.

Такое заявление сделали министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен и и.о. министра обороны Троэльс Лунд Поульсен, сообщает датское издание DR.dk.

– Речь идет о большом пожертвовании датской стороны в рамках совместного с Нидерландами проекта, мы передаем Украине 14 танков Leopard 2. Это очень значительный вклад, который идет в дополнение к уже анонсированным нами до 100 подержанных машин Leopard 1, – сказал Расмуссен.

Поульсен добавил, что танки, как ожидается, будут доставлены в начале 2024 года.

– Это – не датские танки. Это сотрудничество в предоставлении танков, которые не являются датскими, но которые закупаются в сотрудничестве с Нидерландами. Не секрет, что существовало широкое желание рассмотреть возможность передачи танков Leopard 2, которые являются еще большими, чем Leopard 1. Теперь это возможно, и мы радуемся и гордимся этим, – пояснил он.

Поульсен добавил, что Дания стремится до конца 2023 года передать Украине не менее 80 танков Leopard 1, “которые бы помогли поддержать борьбу за свободу”.

Напомним, шесть танков Leopard 2, которые Испания пообещала передать ВСУ, уже направляются в Украину.

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Пентагон

Война в Украине, Дания, ВСУ, Нидерланды, Російська агресія, Танки для Украины, Україна
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