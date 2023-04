Шість танків Leopard 2 вже прямують з Іспанії до України

Шість танків Leopard 2, які Іспанія пообіцяла передати Україні, прибули до порту Сантандер у північній частині країни.

Про це повідомляє CNN.

Очікується, що танки разом з іншою бронетехнікою, наданою Іспанією, будуть готові до відправлення на передову в Україні до кінця місяця.

У соцмережах читачі публікують фотографії танків на платформах перед завантаженням на кораблі.

Spanish Leopard 2A4 tanks and M113 APCs reached the port of Santander in Spain. Destination Ukraine. pic.twitter.com/Yv22VYZh9b

— NOËL ???????? ???????? (@NOELreports) April 19, 2023