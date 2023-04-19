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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Шість танків Leopard 2 вже прямують з Іспанії до України

Leopard 2A4
Фото: Getty Images

Шість танків Leopard 2, які Іспанія пообіцяла передати Україні, прибули до порту Сантандер у північній частині країни.

Про це повідомляє CNN.

Очікується, що танки разом з іншою бронетехнікою, наданою Іспанією, будуть готові до відправлення на передову в Україні до кінця місяця.

У соцмережах читачі публікують  фотографії танків на платформах перед завантаженням на кораблі.


Нагадаємо, напередодні міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес розповіла, що її країна відправить в Україну танки Leopard 2A4, та зазначила, що доставлення танків здійснюватиметься морем і завершиться до кінця квітня. За її словами, окрім танків, Україні також нададуть 20 бронетранспортерів.

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Іспанія, Війна в Україні, Російська агресія, Танки для України
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