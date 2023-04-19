Шість танків Leopard 2 вже прямують з Іспанії до України
Шість танків Leopard 2, які Іспанія пообіцяла передати Україні, прибули до порту Сантандер у північній частині країни.
Про це повідомляє CNN.
Очікується, що танки разом з іншою бронетехнікою, наданою Іспанією, будуть готові до відправлення на передову в Україні до кінця місяця.
У соцмережах читачі публікують фотографії танків на платформах перед завантаженням на кораблі.
Spanish Leopard 2A4 tanks and M113 APCs reached the port of Santander in Spain. Destination Ukraine. pic.twitter.com/Yv22VYZh9b
— NOËL ???????? ???????? (@NOELreports) April 19, 2023
Нагадаємо, напередодні міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес розповіла, що її країна відправить в Україну танки Leopard 2A4, та зазначила, що доставлення танків здійснюватиметься морем і завершиться до кінця квітня. За її словами, окрім танків, Україні також нададуть 20 бронетранспортерів.