Сейм Латвии принял закон, запрещающий празднование 9 мая

Сейм Латвии в двух чтениях принял закон о запрете проведения отдельных публичных мероприятий 9 мая. Теперь в Латвии 9 мая запрещены любые публичные мероприятия, кроме тех, что связаны с Днем Европы.

Как сообщает издание Delfi, за закон проголосовали 79 депутатов.

Согласно аннотации, цель закона — защитить интересы государства и общества, не допустить беспорядков, защитить здоровье и нравственность общества.

Закон призван не допустить угрозы и унижения ценностей Латвии как демократического и национального государства, в частности раскола общества, прославления войны, военной агрессии, тоталитаризма и насилия, а также искаженного отражения исторических событий.

Сообщается, что решение принято также в знак солидарности с народом Украины.

Закон устанавливает, что на всей территории Латвии 9 мая (в течение всех суток) и до 7:00 10 мая запрещено использование пиротехники. В публичном пространстве на открытом воздухе запрещено проведение праздничных и развлекательных мероприятий, походов, собраний и пикетов.

Сообщается, что самоуправление не имеет права выдавать разрешения на мероприятия, связанные с этим днем.

Источник : Delfi

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