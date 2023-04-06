Украинцам обещают 20 млн грн за БПЛА с патриотической символикой на Красной площади 9 мая

Апрель, 06 в 20:02

Украинцам обещают 20 млн грн за беспилотник с патриотической символикой, который приземлится на Красной площади в Москве 9 мая.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал соучредитель Monobank и производитель БПЛА Довбуш Андрей Яценко.

— Я решил установить премию для украинского производителя. Я считаю, что эта сумма должна быть потрачена тем или иным предпринимателем на совершенствование своего самолета. Премия составляет 20 млн грн. Есть одно условие — самолет должен совершить приземление 9 мая на Красной площади. Беспилотник должен быть с украинскими лозунгами, например, Слава Украине, Героям Слава. Чтобы я четко понимал, кто из производителей долетел, а кто — нет, — сказал он.

По словам производителя БПЛА Довбуш, его дрон также будет принимать участие вне конкурса.

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Яценко добавил, что уже были попытки запуска самолета в РФ, но он задел высоковольтную линию и не долетел до Красной площади всего 45 километров.