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Юля Захарченко, редактор ленты

РФ могла незаконно депортировать до 300 тыс. украинских детей — Европарламент

РФ могла незаконно депортировать до 300 тыс. украинских детей — Европарламент
Фото: Depositphotos

Количество похищенных оккупантами украинских детей, которых принудительно депортировали на территорию Российской Федерации, может составлять от 16 до 300 тыс.

По данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Европейский парламент обсудил вопрос возвращения украинских детей, незаконно вывезенных в РФ.

— Сейчас количество может достигать от 16 до 300 тыс. Такую цифру евродепутаты объяснили тем, что вывозить наших детей россияне начали еще в 2014 году — со времени оккупации Крыма, части Донецкой и Луганской областей, — говорится в сообщении.

В Европарламенте считают, что насильственная депортация снова стала возможной из-за безнаказанности виновных на международном уровне, а подобные преступления во время СССР в свое время не были осуждены.

В Минреинтеграции отметили, что Комиссия ЕС уже выделила Международному уголовному суду в Гааге более €10 млн и идентифицировала 16 российских должностных лиц, ответственных за принудительное перемещение детей с ВОТ Украины.

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Источник: Минреинтеграции

Европарламент, Война в Украине, Депортация, Українці
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