Установлено 43 лагеря, где россияне удерживают и “перевоспитывают” украинских детей — омбудсмен

Известно о 43 специальных лагерях, где Россия удерживает и “перевоспитывает” украинских детей под психологическим давлением.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, депортацию украинских детей Россия начала еще в 2014-м году после временной оккупации Крыма, Донецкой и Луганской областей под видом гуманитарной программы, которая позволяла гражданам РФ открыто приехать на оккупированные территории, выбрать себе украинского ребенка, усыновить его и забрать на территорию России.

Он отметил, что сейчас масштабы депортации в разы больше и Россия совершает военное преступление, похищая украинских детей.

Лубинец добавил, что важно юридически зафиксировать тот факт, что Россия совершает геноцид украинской нации, потому что именно принудительное перемещение детей из одной этногруппы в другую и является составляющей преступления геноцида.

— Уже 9 лет украинские дети становятся жертвами депортации. Мы все вместе должны работать над тем, чтобы каждый военный преступник, причастный к геноциду украинского народа, получил достойное и справедливое наказание, независимо от того, это высшее руководство или исполнитель преступных приказов, — отметил он.

Ранее Национальное информационное бюро при Минреинтеграции сообщило, что украинским властям сегодня известно о более 19,5 тыс. украинских детей, которые были депортированы во время российско-украинской войны.

Источник : Офис омбудсмена Украины

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