Иран мог предоставить России сотни тысяч боеприпасов, которые поставлялись в страну-агрессор через Каспийское море.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица и документы, с которыми удалось ознакомиться журналистам.

В статье говорится, что российские корабли переправляют большое количество артиллерийских снарядов и других боеприпасов из Ирана через Каспийское море. Они пополняют запасы подразделений армии РФ, воюющих против Украины.

Водный путь поставок создает вызов для Соединенных Штатов и их союзников, которые пытаются сорвать сотрудничество между Москвой и Тегераном.

По данным The Wall Street Journal, за последние шесть месяцев грузовые суда перевезли более 300 тыс. артиллерийских снарядов и миллион патронов из Ирана в РФ.

По словам источников, разведывательная информация об этих поставках была передана США.

Издание пишет, что Иран мог отправить последнюю партию оружия для РФ в начале марта этого года на борту российского корабля Расул Гамзатов. Согласно общедоступным данным о судоходстве, это судно покинуло иранский порт Амирабад 8 марта и направилось в Астрахань.

Корабль перевозил 1 тыс. контейнеров с 2 тыс. артиллерийских снарядов.

Делегация Ирана в ООН и Минобороны РФ не отреагировали на запросы журналистов о комментариях по этому вопросу. Не дал комментариев и Совет нацбезопасности Белого дома.

Как отметили в комментарии официальные лица США, Иран ранее в основном использовал грузовые самолеты для поставок оружия в РФ.

Как известно, Иран является одной из немногих стран, поставляющих военную помощь в РФ. Тегеран, в частности, предоставляет дроны-камикадзе Shahed (Шахед), которыми агрессор атакует мирные украинские города и критическую инфраструктуру.

По данным аналитиков американского Института изучения войны, во время последних ударов по Украине российская армия использовала новую партию беспилотников-камикадзе Shahed-136/131.

Источник : The Wall Street Journal

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