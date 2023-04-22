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Марта Бондаренко, редактор ленты

Для последних ударов по Украине оккупанты использовали новую партию Shahed — ISW

дрон Shahed Герань-2
Фото: Getty Images

Российская армия для нанесения последних ударов по Украине использовала новую партию беспилотников-камикадзе Shahed-136/131.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Российские силы запустили дроны по Киеву, Одесской, Полтавской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Черниговской областям в ночь с 19 на 20 и с 20 на 21 апреля.

Аналитики подчеркивают, что россияне впервые за 25 дней попытались атаковать Киев, но безуспешно.

Генштаб ВСУ сообщил, что 20 апреля армия РФ запустили 26 беспилотников, из которых удалось сбить 21.

21 апреля РФ выпустила 12 дронов-камикадзе, из которых украинские силы сбили восемь.

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Для последних ударов по Украине оккупанты использовали новую партию Shahed — ISW

Ранее начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что оккупанты ждали прибытия новой партии беспилотников иранского производства Shahed-136/131.

Источник: ISW
Армия России, Безпілотники, Война в Украине, Дрони
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