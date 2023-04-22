Российская армия для нанесения последних ударов по Украине использовала новую партию беспилотников-камикадзе Shahed-136/131.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Российские силы запустили дроны по Киеву, Одесской, Полтавской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Черниговской областям в ночь с 19 на 20 и с 20 на 21 апреля.

Аналитики подчеркивают, что россияне впервые за 25 дней попытались атаковать Киев, но безуспешно.

Генштаб ВСУ сообщил, что 20 апреля армия РФ запустили 26 беспилотников, из которых удалось сбить 21.

21 апреля РФ выпустила 12 дронов-камикадзе, из которых украинские силы сбили восемь.

Ранее начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что оккупанты ждали прибытия новой партии беспилотников иранского производства Shahed-136/131.

Источник : ISW

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