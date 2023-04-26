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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Риме началась конференция по восстановлению Украины – что известно

конференція у Римі

В столице Италии началась двусторонняя конференция по восстановлению Украины.

Об этом сообщает издание ANSA.

В мероприятии принимают участие премьер Италии Джорджия Мелони и премьер Украины Денис Шмыгаль, вице-премьеры Антонио Таяни и Маттео Сальвини и другие итальянские чиновники. От Украины привлечены глава МИД Дмитрий Кулеба, министр экономики Юлия Свириденко.

Отмечается, что первые события мероприятия начались с 8:45 утра. Сессия за закрытыми дверями состоит из семи тематических обсуждений, посвященных различным сферам. В частности инфраструктуре и транспорту, энергетике и окружающей среде, сельскому хозяйству, здравоохранению, сервисам и цифровой инфраструктуре, авиации и космосу, металлургии.

После этого открылась пленарная сессия с участием международных финансовых учреждений. Министр иностранных дел Антонио Таяни отметил, что восстановление — это тот вопрос, где Италия и вся Европа должны продемонстрировать поддержку Украины.

– Это важно, потому что Украина будет важной составляющей ЕС и единого рынка. Восстановление начинается уже сейчас, и мы хотим быть в первых рядах, закладывая основу для него, – сказал он.

Вице-президент Европейского инвестиционного банка Джельсомина Виготти отметила, что только на насущные потребности Украины нужно $14 млрд, и что стоит сфокусироваться на тех инвестициях, которые нельзя откладывать “до победы”, чтобы экономическая ситуация не ухудшалась еще больше.

На конференции с речью уже выступил президент Украины Владимир Зеленский. Выступления премьеров Джорджии Мелони и Дениса Шмыгаля запланированы в конце конференции.

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Италия, Денис Шмыгаль, Дмитрий Кулеба, конференція, Російська агресія, Україна
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