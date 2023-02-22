Февраль, 21 в 23:13

Италия поддерживает созыв Саммита мира и благодарна за формулу мира, представленную президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите лидеров G20 на Бали в ноябре прошлого года.

Об этом говорится в совместной декларации, подписанной Владимиром Зеленским и премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

– Италия поддерживает справедливый мир для Украины, основанный на формуле мира, и подтверждает свою приверженность активной работе с Украиной над мирным планом из десяти пунктов, – говорится в декларации.

Президент Украины и глава Совета министров Итальянской Республики “подтверждают свою непоколебимую поддержку принципов международного права, нерушимости границ и права каждого государства выбирать собственный путь и механизмы безопасности; отмечают готовность оставаться полностью преданными политике непризнания незаконной аннексии территорий Украины Россией”.

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Кроме того, в документе говорится о поддержке Украиной и Италией приверженности укреплению совместных усилий для обеспечения дальнейшего прогресса на пути внедрения стандартов ЕС и НАТО и интеграции Украины в Европейский Союз и Североатлантический альянс.

–Итальянская Республика выражает готовность играть ключевую роль в восстановлении Украины, в частности через межведомственную Координационную платформу доноров, согласованную между Украиной, Группой семи, международными финансовыми организациями и другими ключевыми партнерами, – говорится в документе.

Зеленский и Мелони также “согласны с возможностью организовать в Италии итальянско-украинскую конференцию для обсуждения характера поддержки и сотрудничества, которое мы можем развивать в контексте восстановления”.

При этом, во время совместной с Джорджией Мелони пресс-конференции в Киеве, президент Зеленский заявил, что знает о китайском “мирном плане”, но считает, что должен быть единый мирный план для завершения войны в Украине.

– Министр иностранных дел (Дмитрий Кулеба. – Ред.) мне сказал, что состоялось неформальное общение, его диалог с коллегой из Китая. И действительно рассказал, что у них есть идеи, соответственно, документ или резолюция… Мне кажется, что есть наша формула мира, которую поддержало уже большое количество государств, – сказал Зеленский.

При этом президент Украины сообщил, что голосование в Генеральной ассамблее ООН за резолюцию по украинской “формуле мира” состоится 23 февраля.

– Мы ждем, что поддержат наши инициативы и 23 февраля в ООН, когда состоится голосование по нашей резолюции, чтобы была одна позиция

Президент Украины добавил, что пока не видел ни одного официального документа, в котором бы был изложен “мирный план” по версии Китая, однако Киев заинтересован, чтобы как можно больше стран мира были привлечены к работе над завершением российско-украинской войны.

– Мы заинтересованы, чтобы все государства европейские, государства всего мира, безусловно, и Индия, и вся Африка, и Китай, чтобы все они были привлечены к тому, чтобы завершилась эта война, и чтобы поддержать нашу, мне кажется, справедливую формулу мира, – заявил Зеленский.

Примечательно, что в повестке дня ГА ООН пока отсутствует упоминание о голосовании по указанному вопросу 23 февраля. Вместо этого имеется голосование за резолюцию о поддержке территориальной целостности Украины, голосуемой с 2014 года, которое состоится 22 февраля.